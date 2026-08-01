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Technologischer Pakt: Israel und die USA schmieden gemeinsam ihre Waffen

Technologischer Pakt: Israel und die USA schmieden gemeinsam ihre Waffen

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USA und Israel arbeiten eng zusammen: US-Präsident Donald Trump (r.) und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vertiefen die Rüstungsprojekte ihrer Länder (Archivbild).
USA und Israel arbeiten eng zusammen: US-Präsident Donald Trump (r.) und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vertiefen die Rüstungsprojekte ihrer Länder (Archivbild).
US-Präsident Donald Trump (r.) und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vertiefen die Rüstungsprojekte ihrer Länder (Archivbild). Foto: picture alliance/AP Images | Pablo Martinez Monsivais
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Israel und die USA schmieden gemeinsam ihre Waffen

Wenn die USA und Israel ihre militärische Kooperation verstärken und gemeinsam Waffensysteme entwickeln, hat das mehr als nur Symbolcharakter. Kritiker in Washington befürchten jedoch einen Souveränitätsverlust.

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US-Präsident Donald Trump (r.) und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vertiefen die Rüstungsprojekte ihrer Länder (Archivbild). Foto: picture alliance/AP Images | Pablo Martinez Monsivais
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