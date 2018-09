„Aquarius“-Flüchtlinge dürfen in Malta an Land gehen

LISSABON. Maltas Regierungschef Joseph Muscat hat angekündigt, die 58 Flüchtlinge auf der Aquarius in Malta an Land gehen zu lassen. Seine Regierung teilte laut der Nachrichtenagentur dpa mit, die Asylsuchenden würden dann „unverzüglich“ auf andere Länder verteilt. Muscat schrieb in diesem Zusammenhang auf Twitter von vier Ländern.

#Malta & #France again step up to solve #migrant impasse. 58persons to disembark in international waters,be distributed in 4other #EU MemberStates. #Aquarius needs to solve its current status. With @emmanuelmacron & other leaders we want to show multilateral approach possible -JM

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 25. September 2018