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Interview der Woche: „Deutsch-französische Freundschaft: Gibt es sie wirklich?“

Interview der Woche: „Deutsch-französische Freundschaft: Gibt es sie wirklich?“

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Frankreich-, Europa- und Verteidigungsexperte Prof. Dr. Markus C. Kerber, deutsch-französisches Rüstungsprojekt: Kampfflugzeug der Zukunft FCAS (Future Combat Air System)
Frankreich-, Europa- und Verteidigungsexperte Prof. Dr. Markus C. Kerber, deutsch-französisches Rüstungsprojekt: Kampfflugzeug der Zukunft FCAS (Future Combat Air System)
Kritiker Kerber, deutsch-französisches Kampfflugzeug FCAS: „Deutschland muss sich endlich emanzipieren“, Foto: Europolis & JF-Montage
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„Deutsch-französische Freundschaft: Gibt es sie wirklich?“

Berlin rüstet auf. Doch das deutsch-französische Kampfflugzeug der Zukunft FCAS steht schon vor dem Start vor dem Aus. Am Beispiel gemeinsamer Rüstungsprojekte zeigt Europa- und Verteidigungsexperte Markus C. Kerber, wie das geschickte Frankreich das tölpelhafte Deutschland immer wieder über den Tisch zieht.

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Kritiker Kerber, deutsch-französisches Kampfflugzeug FCAS: „Deutschland muss sich endlich emanzipieren“, Foto: Europolis & JF-Montage
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