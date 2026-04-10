Wozu ganz normale Männer fähig sind

Zeichnung einer Szene des Gerichtsprozesses gegen Dominique Pelicot und 50 weitere Angeklagte, die seine Frau Gisèle Pelicot (rechts) vergewaltigt haben. In der Mitte steht der Täter Husamettin Dogan, der zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde Foto: picture alliance / Hans Lucas | ZZIIGG