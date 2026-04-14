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Verhandlungen vorerst gescheitert: Iran und USA liefern sich Nervenkrieg um Straße von Hormus

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Zurück in den USA: US-Vizepräsident JD Vance kommt mit leeren Händen von den Verhandlungen mit dem Iran zurück.
Zurück in den USA: US-Vizepräsident JD Vance kommt mit leeren Händen von den Verhandlungen mit dem Iran zurück.
US-Vizepräsident JD Vance kommt mit leeren Händen von den Verhandlungen mit dem Iran zurück. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jacquelyn Martin
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Iran und USA liefern sich Nervenkrieg um Straße von Hormus

Ohne Durchbruch endeten die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Der wichtigste Streitpunkt bleibt die Blockade der Straße von Hormus. An diesem Punkt dreht Trump erneut an der Eskalationsschraube. Eine Analyse von Seyed Alireza Mousavi.

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US-Vizepräsident JD Vance kommt mit leeren Händen von den Verhandlungen mit dem Iran zurück. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jacquelyn Martin
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