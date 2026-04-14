Iran und USA liefern sich Nervenkrieg um Straße von Hormus

US-Vizepräsident JD Vance kommt mit leeren Händen von den Verhandlungen mit dem Iran zurück. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jacquelyn Martin

Ohne Durchbruch endeten die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Der wichtigste Streitpunkt bleibt die Blockade der Straße von Hormus. An diesem Punkt dreht Trump erneut an der Eskalationsschraube. Eine Analyse von Seyed Alireza Mousavi.