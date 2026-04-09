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Historische Abstimmung: Die Elsässer wollen mehr Eigenständigkeit wagen

Historische Abstimmung: Die Elsässer wollen mehr Eigenständigkeit wagen

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Tracht und Tradition: Die Elsässer streben nach mehr Selbstbestimmung.
Tracht und Tradition: Die Elsässer streben nach mehr Selbstbestimmung.
Tracht und Tradition: Die Elsässer streben nach mehr Selbstbestimmung. Foto: picture alliance / imageBROKER | K. Kreder
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Die Elsässer wollen mehr Eigenständigkeit wagen

Zerfällt nun Frankreich, wie es manche Zentralisten befürchten? Davon ist auch nach der Abstimmung der Nationalversammlung nicht auszugehen, die dem Elsass den Weg zu mehr Eigenständigkeit bereitet hat. Das Streben seiner Bewohner danach hat eine gewisse Tradition.

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Tracht und Tradition: Die Elsässer streben nach mehr Selbstbestimmung. Foto: picture alliance / imageBROKER | K. Kreder
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