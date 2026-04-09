Gedenkort für Terroropfer in Paris geschändet

Anzeige

PARIS. Fünf Monate nach der Einweihung haben Unbekannte den Gedenkgarten für die Opfer des islamistischen Terrors vom 13. November 2015 (Lesen Sie hier ein JF-Interview mit einem Augenzeugen) in Paris verwüstet. Die Täter stießen Laternen um und verstreuten Abfall auf dem Gedenkort, wie Le Parisien berichtet.

Der Bürgermeister des 11. Arrondissements, David Belliard (Grüne), bedankte sich auf X bei den städtischen Diensten, die die Beschädigungen beseitigt hatten. Gegenüber den Vandalisten äußerte er: „Schämt euch, ihr, die ihr gestern Abend das Denkmal für die Opfer der Anschläge von 2015 auf dem Place Saint-Gervais geschändet habt!“

Honte à ceux qui ont dégradé le mémorial des victimes des attentats de 2015 sur la Place Saint-Gervais cette nuit. Et merci aux services de la Ville pour les réparations qui seront effectuées rapidement. — David Belliard (@David_Belliard) April 8, 2026

Stadt wird Täter anzeigen

Der Bürgermeister der Innenstadt, Ariel Weil (Sozialistische Partei) sagte, er werde Anzeige erstatten. „Die Polizei wird die Aufnahmen der Überwachungskameras auswerten können“. Auch die Stadt selbst kündigte juristische Schritte an: „Die Stadt Paris verurteilt diese Akte des Vandalismus aufs Schärfste. Sie sind umso schwerwiegender, als sie an einem Ort des Friedens und des Gedenkens verübt wurden, der Tag und Nacht für alle zugänglich ist. Die Stadt hofft, dass die Täter dieser Taten umfassend ermittelt werden.“

Am 13. November 2015 hatten insgesamt sieben Attentäter der Terrororganisation Islamischer Staat mehrere Ziele in Paris attackiert und insgesamt 130 Menschen getötet. Im Norden der Stadt, am Fußballstadion Stade de France, sprengten sich mehrere Selbstmordattentäter in die Luft, während bewaffnete Teams Restaurants und Cafés in der Innenstadt attackierten. Ein besonders schreckliches Massaker ereignete sich zudem in der Konzerthalle Bataclan. (lb)