Uniklinik Bonn blockiert Patienten den Zugriff auf konservative Portale

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BONN. Das Universitätsklinikum Bonn hat mutmaßlich Patienten den Zugriff auf mehrere Nachrichtenportale über klinikeigene Tablets verwehrt. Betroffen sein sollen neben der JUNGEN FREIHEIT, auch „Apollo News“ und „Nius“. Das Portal „Apollo News“ berichtet über Bildschirmaufnahmen, die einer Patientin vorliegen sollen.

Aus diesen ginge hervor, dass sich die genannten Seiten über das bereitgestellte WLAN und die vorinstallierten Internetanwendungen nicht aufrufen ließen.

Stattdessen erscheint laut Bericht eine Fehlermeldung, die darauf hinweist, dass eine Verbindung aktiv zurückgewiesen wurde. Andere Medienangebote wie taz, Stern oder Spiegel sind hingegen ohne Einschränkungen erreichbar. Die betroffene Patientin sei Ende März operiert worden und erhielt im Anschluss Zugang zu einem Klinik-Tablet. Beim Versuch, verschiedene Nachrichtenportale aufzurufen, stellte sie fest, dass mehrere konservativ ausgerichtete Angebote nicht geladen werden konnten. Erst Vergleichsaufrufe anderer Medienseiten zeigten, dass grundsätzlich eine funktionierende Internetverbindung bestand.

Technisch ist es möglich, einzelne Internetseiten gezielt zu sperren. Solche Maßnahmen werden üblicherweise im Rahmen von Sicherheitskonzepten eingesetzt, etwa um Schadsoftware oder Phishing-Seiten zu blockieren. Im vorliegenden Fall fällt jedoch auf, dass ausschließlich bestimmte Nachrichtenportale betroffen sind.

Auf Anfrage von „Apollo News“ erklärte das Universitätsklinikum Bonn, der Sachverhalt werde derzeit in Abstimmung mit den zuständigen Fachbereichen geprüft. Eine weitergehende Stellungnahme liegt bislang nicht vor. Das Klinikum ist eine Einrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen. (rr)