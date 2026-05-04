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Unabhängiger Journalismus: Unterstützen Sie uns bei unseren Rechtsstreitigkeiten

Unabhängiger Journalismus: Unterstützen Sie uns bei unseren Rechtsstreitigkeiten

Unabhängiger Journalismus: Unterstützen Sie uns bei unseren Rechtsstreitigkeiten

Die Grafik zeigt zwei Mitarbeiter der JUNGEN FREIHEIT. Unabhängiger Journalismus ist auf Spenden angewiesen.
Die Grafik zeigt zwei Mitarbeiter der JUNGEN FREIHEIT. Unabhängiger Journalismus ist auf Spenden angewiesen.
Zwei Mitarbeiter der JUNGEN FREIHEIT: Kritischer Journalismus braucht Unterstützung. Bilder: JF Grafik: JF
Unabhängiger Journalismus
 

Unterstützen Sie uns bei unseren Rechtsstreitigkeiten

Die JUNGE FREIHEIT wird aktuell verklagt, weil wir illegale Antifa-Blockaden und einen auf offener Straße betenden Muslim gefilmt haben. Solche Verfahren sind oft teuer. Unterstützen Sie uns gerne im Kampf für die Pressefreiheit.
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Es steht schlecht um die Pressefreiheit in Deutschland. Laut den „Reportern ohne Grenzen“ belegt die Bundesrepublik inzwischen im weltweiten „Press Freedom Index“ nur noch den 14. Platz, drei Ränge hinter der Platzierung des Vorjahres. Die Verantwortlichen der Rangliste machen dafür vor allem „starken Druck, hitzige Debatten und die Sorge, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden“ verantwortlich. Dies sei etwa bei der Berichterstattung über „rechtsextreme Milieus“ oder den Krieg in Gaza der Fall.

Die JUNGE FREIHEIT wird aktuell gleich in zwei Fällen verklagt – doch nicht wegen Berichterstattung über vermeintliche oder tatsächliche „rechtsextreme Millieus“, sondern, weil wir die Antifa bei einer Straßenblockade gefilmt haben. Und: weil wir – ohne, dass er erkennbar gewesen war – einen muslimischen Mann gefilmt haben, der vor einer riesigen Regenbogenfahne gerade sein Gebet verrichtet hat.

 

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Wenn Sie uns beim juristischen Kampf für echte Pressefreiheit unterstützen wollen, können Sie das gerne über folgenden Link tun.

Zwei Mitarbeiter der JUNGEN FREIHEIT: Kritischer Journalismus braucht Unterstützung. Bilder: JF Grafik: JF
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