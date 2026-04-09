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Wehrpflichtgesetz: Was es mit dem Ausreise-Paragraphen wirklich auf sich hat

Wehrpflichtgesetz: Was es mit dem Ausreise-Paragraphen wirklich auf sich hat

Wehrpflichtgesetz: Was es mit dem Ausreise-Paragraphen wirklich auf sich hat

Das Bild zeigt Verteidigungsminister Boris Pistorius. Aktuell gibt es viel Verwirrung um vermeintliche Ausreise-Anträge.
Das Bild zeigt Verteidigungsminister Boris Pistorius. Aktuell gibt es viel Verwirrung um vermeintliche Ausreise-Anträge.
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD): Neues Gesetz sorgt für Verwirrung. Foto: picture alliance / Noah Wedel | Noah Wedel
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Was es mit dem Ausreise-Paragraphen wirklich auf sich hat

Es war die Nachricht der letzten Tage: Wer länger als drei Monate ausreisen will, muss die Bundeswehr um Erlaubnis bitten. Doch ist das tatsächlich so? Eine Einordnung von JF-Politikchef Christian Vollradt.

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Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD): Neues Gesetz sorgt für Verwirrung. Foto: picture alliance / Noah Wedel | Noah Wedel
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