Diese Folgen hat der „Heute Journal“-Skandal beim ZDF

MAINZ. Bei der Berichtigung und der Bitte um Entschuldigung, die das ZDF-„Heute Journal“ am Mittwochabend ausstrahlte soll es nicht bleiben. Der öffentlich-rechtliche Sender will den Skandal um einen Beitrag seiner Leiterin des New Yorker Büros, Nicola Albrecht, mit konkreten Maßnahmen aufarbeiten.

Die 50jährige Journalistin hatte einen KI-Film und ein in einen völlig anderen Zusammenhang gehörendes Video verwendet, um die angebliche Unmenschlichkeit der ICE-Einsätze in den USA zu belegen (die JF berichtete). Ob Albrecht auch mit persönlichen Konsequenzen zu rechnen hat, sagte ein ZDF-Sprecher nicht.

Dafür kündigte er gegenüber dem Spiegel „einen Maßnahmenkatalog“ an. Damit solle die Überprüfung von Videomaterial noch strenger geregelt werden als bisher. Die Verwendung von KI-Bildern ist beim ZDF aber ohnehin eigentlich verboten. Im nun aufgeflogenen Fall war sogar noch das Wasserzeichen der KI-Software „Sora“ zu sehen. Nur dadurch konnte der OERR-Blog den Fake aufdecken.

Wie konnte das ZDF das KI-Wasserzeichen übersehen?

Dieses simple Indiz hätte nicht nur Albrecht, sondern auch der Redaktion auffallen müssen. Daher soll es laut dem Sprecher nun „zusätzliche, verpflichtende Schulungen für Mitarbeitende“ (sic!) geben. Das ZDF ließ erklären, die New Yorker Chefkorrespondentin habe „Videomaterial zur Bebilderung ihres Beitrags ausgewählt, ohne es vorher gewissenhaft und vollständig auf Herkunft und Authentizität überprüft zu haben“.

Vorwürfe machte er auch der „Heute Journal“-Redaktion. Dort „wurden die Prüf- und Verifikationsverfahren nicht wie vorgesehen angewendet“. In Schutz nahm der Sender dagegen die Moderatorin Dunja Hayali, die den Beitrag pikanterweise noch mit den Worten angekündigt hatte, nicht alle im Netz kursierenden Videos über ICE-Einsätze seien „echt“.



Hayali soll aber den ZDF-Angaben zufolge nichts von den Fakes im Beitrag gewußt haben. Allerdings ist auch ihr offenbar nicht einmal das „Sora“-Symbol aufgefallen. Bisher hat sich die meinungsstarke Journalistin nicht zu der Blamage geäußert.

Seit der Skandal-Sendung vom Sonntag moderierte sie das „Heute Journal“ nicht mehr. Stattdessen war in den vergangenen drei Tagen immer Nachrichtenchefin Anne Gellinek auf dem Schirm. Sie hatte am Dienstag auch die Zuschauer um Entschuldigung für den „Doppelfehler“ gebeten (die JF berichtete). (fh)