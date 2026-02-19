AfD spricht von „Alleinregierung“: Rekordhoch in Umfrage

Anzeige
Werteunion, Landtagswahl Baden-Württemberg, Jörg Meuthen
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Mecklenburg-Vorpommerns AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm sieht seine Partei auf dem Weg zur absoluten Mehrheit. Foto: IMAGO / HMB-Media
Forsa mißt die AfD in Mecklenburg-Vorpommern so stark wie nie zuvor. Sie liegt deutlich vor der rot-roten Koalition. Spitzenkandidat Holm träumt bereits von einer „Alleinregierung“.
SCHWERIN. Wenn die CDU in Mecklenburg-Vorpommern nicht mit der AfD koalieren möchte, bleibt ihr nach einer aktuellen Umfrage nur ein Bündnis mit SPD und Linken – als Juniorpartner. Denn die Blauen kommen in einer aktuellen Forsa-Umfrage auf 37 Prozent.

Das ist so viel wie dieses Meinungsforschungsinstitut noch nie für die Partei von Spitzenkandidat Leif-Erik Holm gemessen hat. Bei der vorigen Umfrage vor einem Jahr waren es noch 29 Prozent. Der Schweriner Landtag wird in sieben Monaten, am 20. September, neu gewählt.

In der neuen Erhebung für die Ostsee-Zeitung folgt die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit 23 Prozent auf Platz zwei – 14 Punkte Rückstand auf die AfD. Der Koalitionspartner Die Linke erreicht aktuell elf Prozent. Gemeinsam wären beide Regierungsparteien drei Punkte schwächer als die Blauen.

AfD-Spitzenkandidat äußert sich hoffnungsvoll

Knapp vor den Linken liegt die CDU mit 13 Prozent. Das BSW steht bei 5 Prozent. Die beiden derzeit noch im Landtag vertreten Grünen (4 Prozent) und FDP (2 Prozent) würden nicht wieder einziehen.

Laut Bild-Zeitung sagte AfD-Ministerpräsidentenkandidat Holm mit Blick auf die wachsende Zustimmung zu seiner Partei: „Es geht in Richtung Alleinregierung.“ (fh)

