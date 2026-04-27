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Polizeiliche Kriminalstatistik: Wie ZDF und Co. Ausländergewalt verharmlosen

Polizeiliche Kriminalstatistik: Wie ZDF und Co. Ausländergewalt verharmlosen

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Polizisten kontrollieren mutmaßliche Drogendealer: Der ÖRR vernebelt die Erkenntnisse zur Ausländerkriminalität in der Kriminalitätsstatistik (Archivbild).
Polizisten kontrollieren mutmaßliche Drogendealer: Der ÖRR vernebelt die Erkenntnisse zur Ausländerkriminalität in der Kriminalitätsstatistik (Archivbild).
Polizisten kontrollieren mutmaßliche Drogendealer: Der ÖRR vernebelt die Erkenntnisse zur Ausländerkriminalität in der Kriminalitätsstatistik (Archivbild). Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
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Wie ZDF und Co. Ausländergewalt verharmlosen

Wenn die Kriminalstatistik veröffentlicht wird, nebelt der ÖRR seine Zuschauer ein. Denn die sollen ernsthaft glauben, dass die Ausländerkriminalität von australischen Austauschstudenten und chinesischen Touristengruppen begangen wird. Eine Recherche von Katharina Schmieder.

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Polizisten kontrollieren mutmaßliche Drogendealer: Der ÖRR vernebelt die Erkenntnisse zur Ausländerkriminalität in der Kriminalitätsstatistik (Archivbild). Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
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