Wenn ausgerechnet der GEZ-Funk vor KI-Fake-News warnt

Ein Schreiben des Beitragsservices des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: Faktencheck-Format von Tagesschau und NDR kommt dreist daher. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Keine vier Wochen nach dem KI-Fake-Skandal des ZDF starten NDR und Tagesschau ein neues Faktencheck-Format, das vor KI-Fake-News warnt – ohne den Elefanten im Raum zu benennen. Man kann es sich nicht ausdenken. Ein Kommentar.