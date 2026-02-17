ZDF-Skandal: Maximale Manipulation bei maximaler Reichweite

Anzeige

Das „heute journal“ des ZDF verbreitet Desinformation und Fake News. Ein Beispiel dafür ist die Sendung vom 15. Februar, in der es um die ICE-Behörde in den USA und Abschiebungen illegaler Einwanderer und in dem Zusammenhang um vermeintliche Festnahmen von Eltern vor ihren Kindern geht. In der Sendung werden vier Videos gezeigt, doch nur zwei davon sind echt. Ein Video zeigt die Festnahme eines mutmaßlich Schwerkriminellen, ein anderes ist eine KI-Fälschung.

Die Korrektur, die das ZDF auf Nachfrage teilt, ist blanker Hohn. Vor der Kamera steht Moderatorin Dunja Hayali: „Wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, wird festgestellt haben, daß es sehr viele Videos zu den Einsätzen der ICE-Truppen von Donald Trump gibt. Nicht alle sind echt, aber doch sehr viele, und die Gewalt, mit der die Abschiebekräfte oftmals vorgehen, sowie die Willkür, die dort zu sehen ist, haben auf jeden Fall eines erreicht: Es herrscht ein Klima der Angst, das selbst vor Kindern nicht haltmacht.“

Der Hinweis zur Echtheit der Videos wird noch sehr wichtig. Es folgt ein Video über eine Mutter aus Honduras, die ihre Tochter jeden Tag von der Schule abholt, weil sie Angst hat, daß sie abgeschoben wird. Die Familie lebt seit vier Jahren in den USA und wartet auf eine Green Card. Die Mutter spricht kein Wort Englisch und antwortet nur auf Spanisch.

Videos zeigen Einsätze der Behörden

Dann folgen insgesamt vier kurze Videosequenzen von angeblichen Einsätzen der ICE-Behörde. Das erste Video zeigt einen Mann, der auf der Rücksitzbank eines Behördenfahrzeugs festgehalten wird.

Im zweiten Video wird ein Mann aus seinem Haus abgeführt. Er trägt eine Decke um die Schultern. Die Beamten sind von der „ERO“, das steht für „Enforcement and Removal Operations“. Sie sind Teil der ICE-Behörde und auf die Festnahme von Personen spezialisiert, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Sicherheit darstellen. Es geht also in jedem Fall, in dem die ERO-Beamten gerufen werden, darum, mutmaßliche Kriminelle festzusetzen.

Im heute journal nimmt man dieses Video aus dem Jahr 2022 um die Grausamkeit der ICE-Behörde zu belegen. Minderjährige Kinder werden an der Schule von Trumps Nazi-Truppen abgefangen. Es handelt sich um einen 10-jährigen Schüler der einen Amoklauf angekündigt hatte. Dunja Hayali… pic.twitter.com/JXa7rz5lCS — Boris von Morgenstern (@BvMorgenstern) February 17, 2026

Von der Stimme aus dem Off erfährt der Zuschauer: „Obwohl es gegen die Verfassung ist, dringen die Beamten in private Häuser ein.“ Währenddessen führen die Beamten einen mutmaßlich kriminellen Ausländer ab.

Was dann folgt, hat den Skandal um diese Sendung losgetreten: Es ist ein KI-generiertes Video. Das ist eindeutig zu erkennen am Logo der Sora-KI. Das ist die künstliche Intelligenz von OpenAI, dem Unternehmen, das auch ChatGPT entwickelt hat.

ZDF verweist auf technischen Fehler

Das besagte Video zeigt, wie eine Mutter vor den Augen ihrer Tochter festgenommen und abgeführt wird. Herzzerreißende Szenen, wenn sie denn wahr wären. Auf Nachfrage teilt der Pressesprecher des ZDF mit:

„Sehr geehrter Boris von Morgenstern, im Beitrag des ‚heute journal‘ vom 15. Februar 2026 über die ICE-Einsätze in New York hätten KI-generierte Bilder gekennzeichnet werden müssen. Diese Kennzeichnung wurde bei der Überspielung des Beitrags aus technischen Gründen nicht übertragen. Die Redaktion hat den Fehler korrigiert und das Video entsprechend angepaßt. In den KI-Grundsätzen des ZDF ist festgelegt, daß KI-generiertes Bildmaterial immer transparent gekennzeichnet wird. Viele Grüße aus Mainz Thomas Hagedorn“

Im selben Wortlaut wird kurze Zeit später auf der Korrekturseite des ZDF eine Meldung veröffentlicht. Es soll technische Gründe gegeben haben, weshalb man den Einspieler nicht als KI gekennzeichnet hat.

Am Sonntag, den 15.02.2026, läuft im ZDF heute journal eine Sendung voller Falschinformationen und manipulierter Einspieler. Ein KI-Video, das angeblich aus technischen Gründen nicht gekennzeichnet wurde. Darauf folgt ein Einspieler aus dem Jahr 2022. Das ZDF macht daraus ein… pic.twitter.com/wCoyqWLcMD — Boris von Morgenstern (@BvMorgenstern) February 17, 2026

ZDF begnügt sich mit Hinweis auf Korrekturseite

Es folgt eine telefonische Nachfrage. Selbst eine Kennzeichnung im Bild wie „KI-Inhalt“ würde nur wenig ändern. Im Beitrag wird, während das Video gezeigt wird, behauptet, daß Eltern vor den Augen der eigenen Kinder abgeführt werden. Diese Behauptung wird lediglich mit einem einzigen KI-Video belegt. Doch das Dilemma bleibt bestehen, daß auch mit einer Kennzeichnung im Video der Eindruck beim Zuschauer bestehen bleibt, daß Eltern vor den Augen ihrer Kinder einfach abgeführt werden.

Auf die Nachfrage, ob es in einer der folgenden Sendungen eine Klarstellung geben wird, ertönt ein kurzes Lachen am anderen Ende der Leitung. Dafür gebe es die Korrekturseite des ZDF, heißt es vom Sender. Der Link zur Korrekturmeldung wird kurz darauf per Mail verschickt.

Es gibt noch ein viertes Video. Auch das wird im Einspieler erklärt: Minderjährige Kinder werden vor den Schulen festgenommen. Auch hier ein Einspieler. Ein Polizist hält einen Jungen am Arm fest. Das Gesicht des Jungen ist verpixelt.

Auch hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen Einsatz der ICE-Behörde. Doch zumindest ist das Video echt, allerdings aus dem Jahr 2022. Es zeigt einen Polizeieinsatz wegen der Ankündigung eines Amoklaufs. Dabei wird ein zehnjähriger Junge von der Polizei abgeführt, der den Amoklauf angekündigt hatte. Die Behörden haben die Androhung als glaubhaft eingestuft und ihn vorläufig festgenommen.

Hinweis kann alles Mögliche bedeuten

Diese Erkenntnisse lassen sich über die Rückwärtssuche relativ einfach feststellen. Dafür benötigt es keine journalistische Ausbildung, sondern lediglich eine gesunde Skepsis und Sorgfalt. Dinge, die in dem ZDF-Beitrag offenkundig nicht berücksichtigt wurden.

Während die erste Version mit KI-Video und einem Beitrag aus dem Jahr 2022 aus der Mediathek gelöscht wurde, hat der Mainzer Sender mittlerweile eine bearbeitete Version hochgeladen.

Glaubt man der Antwort des Pressesprechers und der Korrekturmeldung, dann müßte hier lediglich ein KI-Hinweis eingeblendet worden sein. Aber der Einspieler wurde gänzlich verändert. KI-Video und der Amoklauf wurden herausgeschnitten. Stattdessen bekommt man den fünfjährigen Liam präsentiert. Dazu ein Hinweis: Video aus redaktionellen Gründen nachträglich geändert. Dieser Hinweis kann alles Mögliche bedeuten. Daß man den Zuschauer mit manipulierten Videoaufnahmen getäuscht hat, das erfährt man nicht.

Vater aus Ecuador ließ Sohn zurück

Die Stimme im Beitrag aus dem Off spricht jetzt deutlich langsamer, aber der Text ist immer noch derselbe. Die Beamten würden ohne Durchsuchungsbefehl in Wohnungen eindringen und Eltern vor den Augen der Kinder abführen. Zu sehen ist nun ein kurzes Video und ein Foto des kleinen Liam. Der Fünfjährige, den die ICE-Agenten angeblich festgenommen haben, nachdem er von der Schule nach Hause gekommen war.

Die Wahrheit sieht jedoch anders aus. Der Vater aus Ecuador soll sich illegal im Land aufhalten. Er hat seinen Sohn aus der Schule abgeholt und sie standen mit dem Auto in der Einfahrt. Der Vater ist weggelaufen und hat seinen Sohn einfach zurückgelassen.

Der kleine Junge saß allein im Auto und die Beamten haben ihm gesagt, er solle zu Hause klingeln. Seine Mutter und der ältere Bruder waren zu Hause, haben aber die Tür nicht geöffnet. Der Vater wurde kurz nach seinem Fluchtversuch festgenommen und zusammen mit seinem Sohn weggebracht, da die Mutter die Tür immer noch nicht öffnen wollte.

ZDF äußert sein Bedauern

Auf die mittlerweile dritte Nachfrage zur Verwendung dieser Aufnahmen teilte der Pressesprecher nun Folgendes mit:

„Sehr geehrter Boris von Morgenstern, die korrigierte Sendung steht seit gestern Abend wieder im ZDF-Streamingportal und auf ZDFheute zur Verfügung: heute journal heute journal Der Beitrag zeigt, daß sowohl mit echten als auch mit KI-generierten Bildern ein Klima der Angst erzeugt wird. Wir bedauern, daß dabei nicht deutlich genug wurde, welche Bilder real sind und welche nicht. Viele Grüße aus Mainz Thomas Hagedorn“

Das heute journal hatte am Sonntag laut Quotenmeter eine Einschaltquote von 3,8 Millionen Menschen. Das ZDF läßt den Zuschauer in der bearbeiteten Version lediglich wissen, daß es eine redaktionelle Änderung gab. Auf der Korrekturseite teilt man mit, daß aus technischen Gründen lediglich die KI-Kennzeichnung gefehlt habe.

ÖRR desinformiert die Zuschauer

Die Wahrheit lautet: Das ZDF ist auf ein KI-Video hereingefallen und hat ein vier Jahre altes Video gleich noch mit dazu genommen. Maximale Manipulation bei maximaler Reichweite. Andere Quotenseiten sprechen sogar von über vier Millionen Zuschauern.

Was bleibt, ist ein weiterer Totalausfall von Dunja Hayali, ein Vertuschungsversuch des ZDF und ahnungslose Zuschauer, die niemals die Wahrheit über diese Aufnahmen erfahren werden. Wer öffentlich-rechtliches Fernsehen schaut, der wird nicht in erster Linie informiert, sondern desinformiert.

Am 23. und 24. Februar 2026 wird Dunja Hayali übrigens die Veranstaltung „Mensch & KI: Unbewußt gelenkt. Bewußt geführt.“ moderieren. Lernen von den Besten.

______________________________________________________________________________________________________

Boris von Morgenstern ist freier Journalist. Der 31jährige betreibt unter anderem den gleichnamigen YouTube-Kanal.