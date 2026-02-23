Jetzt verlangt die Politik Aufklärung über den ZDF-Manipulations-Skandal

Anzeige

MAINZ/WIESBADEN. Wegen des Skandals im ZDF-„Heute Journal“ um KI-generierte und aus dem Zusammenhang gerissene Videos in einem Beitrag über die US-Einwanderungspolizei ICE hat die hessische Landesregierung vom Sender eine Erklärung verlangt.

Der Leiter der Staatskanzlei des schwarz-rot regierten Landes, Benedikt Kuhn (CDU), sagte der dpa: „Der Vorfall erfüllt mich mit Sorge.“ Als „für die Rechtsaufsicht über das ZDF“ zuständiger Regierungspolitiker habe er „das ZDF aufgefordert, zu dem sogenannten KI-Vorfall im Heute-Journal gegenüber der Rechtsaufsicht Stellung zu nehmen“.

Dabei gehe es darum, daß der öffentlich-rechtliche Sender die selbst auferlegten KI-Regeln auch anwende. Das ZDF müsse den Fall aufarbeiten. Kuhn betonte gleichzeitig, „die Stärkung der Akzeptanz und der Vertrauenswürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ sei ihm ein wichtiges Anliegen.

Kuhn: KI-Videos konterkarieren Vertrauen ins ZDF

Der wichtigste Mann in der Staatskanzlei von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) ergänzte: „Die Verwendung von KI-generiertem oder veraltetem Filmmaterial konterkariert diese Akzeptanz und kostet wichtiges Vertrauen.“ Er halte deshalb die Ankündigung eines Maßnahmenkataloges durch das ZDF für einen ersten wichtigen Schritt. Es müsse „mit aller Konsequenz“ sichergestellt sein, „daß die hohen journalistischen Standards eingehalten werden, denen der ÖRR verpflichtet ist“.

Der Sender hatte die Manipulation zunächst heruntergespielt, nur von einer fehlenden Kennzeichnung des KI-Videos gesprochen und erklärte, ein Vermerk auf der Korrektur-Seite der Homepage reiche aus. Zwei Tage später, nach größerem öffentlichen Druck, folgte dann doch eine ausführliche Richtigstellung und eine Bitte um Entschuldigung in der Sendung selbst (die JF berichtete).



Später berief die Anstalt dann noch die Leiterin des New Yorker Korrespondentenbüros, Nicola Albrecht, die den manipulativen Beitrag erstellt hatte, von ihrem Posten ab. Die „Heute Journal“-Moderatorin Dunja Hayali, die den Beitrag anmoderiert hatte, nahm der Sender dagegen in Schutz. Diese haben von den Manipulationen nichts gewußt.

Mit Beginn des Jahres 2026 hat die hessische Landesregierung die Rechtsaufsicht über das ZDF inne. Diese wechselt turnusgemäß und dem Alphabet nach alle zwei Jahre zwischen den Landesregierungen der deutschen Bundesländer. (fh)