Armenien wählt den steinigen Weg

Premier Paschinjan will Armenien in den Westen führen – der Preis ist hoch. Foto: JF

Mit Nikol Paschinjan hat ein Reformer die Parlamentswahl in Armenien gewonnen, der das Land nach Westen führen und eine moderne Demokratie aufbauen will. Dafür riskiert er auch die kulturelle Substanz der Nation – der in Bergkarabach längst die Vernichtung droht.