Wie Weimer mit Göring-Eckardt um Meinungsfreiheit ringt

Bei Sandra Maischberger sollten Kulturstaatsminister Weimer und die Grüne Göring-Eckardt über Meinungsfreiheit streiten. Doch ein Kampf der Kulturen gegen den angeblich strammrechten Nachfolger von Claudia Roth kam nicht in Gang. Am Ende erlaubte die Grüne sogar, daß wir Karl May lesen.