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TV-Kritik: Lanz zur Correctiv-Lüge von Potsdam: „Ich war damals zu doof“

TV-Kritik: Lanz zur Correctiv-Lüge von Potsdam: „Ich war damals zu doof“

TV-Kritik: Lanz zur Correctiv-Lüge von Potsdam: „Ich war damals zu doof“

ZDF-Moderator Markus Lanz zum Correctiv-Artikel: „Das war damals eine Tatsachenbehauptung.“ (Themenbild)
ZDF-Moderator Markus Lanz zum Correctiv-Artikel: „Das war damals eine Tatsachenbehauptung.“ (Themenbild)
ZDF-Moderator Markus Lanz zum Correctiv-Artikel: „Das war damals eine Tatsachenbehauptung.“ Foto: Screenshot/ZDF
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Lanz zur Correctiv-Lüge von Potsdam: „Ich war damals zu doof“

Bei Markus Lanz scheitert der Correctiv-Autor Marcus Bensmann daran, seine Legende vom „Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger“ zu verteidigen. Am Ende steht die verdruckste Entschuldigung des Moderators.

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ZDF-Moderator Markus Lanz zum Correctiv-Artikel: „Das war damals eine Tatsachenbehauptung.“ Foto: Screenshot/ZDF
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