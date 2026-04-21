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Ludwig-Erhard-Gipfel: Weimers „Meinungsführertreffen“ ohne Meinungsführer

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Nähe zu Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und seiner Media Group gilt nun als toxisch.
Nähe zu Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und seiner Media Group gilt nun als toxisch.
Nähe zu Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und seiner Media Group gilt nun als toxisch. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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Weimers „Meinungsführertreffen“ ohne Meinungsführer

Nach den Skandalen um die von Kulturstaatsminister Weimer gegründete Media-Group wird es peinlich: Beim Ludwig-Erhard-Gipfel lässt sich kein Prominenter blicken – außer eine gescheiterte Verfassungsgerichts-Kandidatin. Das war’s wohl mit dem „deutschen Davos“.

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Nähe zu Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und seiner Media Group gilt nun als toxisch. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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