Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Redefreiheit: Wenn legale Meinungen bei Meldestellen landen

Redefreiheit: Wenn legale Meinungen bei Meldestellen landen

Redefreiheit: Wenn legale Meinungen bei Meldestellen landen

Hessen nimmt Meldestelle für Hasskommentare in Betrieb
Hessen nimmt Meldestelle für Hasskommentare in Betrieb
Monitore mit dem Logo von „Hessen gegen Hetze“: Diverse Meldestellen dokumentieren Lapalien und legale Aussagen. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
JF-Plus Icon Premium Redefreiheit
 

Wenn legale Meinungen bei Meldestellen landen

Meldestellen als Machtinstrument: Bei zahlreichen Portalen können Bürger vermeintliche Fälle von „Hass und Hetze“ melden. Doch prominente Beispiele zeigen, dass auch völlig legale Meinungen ins Visier geraten.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Monitore mit dem Logo von „Hessen gegen Hetze“: Diverse Meldestellen dokumentieren Lapalien und legale Aussagen. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles