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Freie Rede in Gefahr?: Weckruf für die Meinungsfreiheit

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Man sieht die tristen Gefängnisgitter einer Haftanstalt in Tschechien – Symbolbild für den Mangel an Meinungsfreiheit – darüber schwebt das Porträtbild des Autors Thorsten Hinz
Man sieht die tristen Gefängnisgitter einer Haftanstalt in Tschechien – Symbolbild für den Mangel an Meinungsfreiheit – darüber schwebt das Porträtbild des Autors Thorsten Hinz
Gefängnisgitter einer Haftanstalt (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/CTK | Miroslav Chaloupka
JF-Plus Icon Premium Freie Rede in Gefahr?
 

Weckruf für die Meinungsfreiheit

Ein Bündnis aus Wissenschaftlern, Juristen und Publizisten schlägt Alarm: Die „Berliner Erklärung für Meinungsfreiheit“ sieht den freien Diskurs in Deutschland und Europa zunehmend unter Druck.

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Gefängnisgitter einer Haftanstalt (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/CTK | Miroslav Chaloupka
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