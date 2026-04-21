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Memorandum des Europarates: Diese „Menschenrechte“ können weg

Memorandum des Europarates: Diese „Menschenrechte“ können weg

Memorandum des Europarates: Diese „Menschenrechte“ können weg

Der Menschenrechtsbeauftragte des Europarates, Michael O’Flaherty
Der Menschenrechtsbeauftragte des Europarates, Michael O’Flaherty
Warnt vor der „extremen Rechten“; Michael O’Flaherty, Menschenrechtsbeauftragter des Europarates. Foto: picture alliance/dpa | Gregor Fischer
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Diese „Menschenrechte“ können weg

In Deutschland stehen die Menschenrechte „unter Druck“ – meint der Beauftragte des Europarates und rügt implizit den Bundeskanzler. Doch dabei verwechselt er Menschenrechte mit einer linken Agenda. Ein Kommentar.

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Warnt vor der „extremen Rechten“; Michael O’Flaherty, Menschenrechtsbeauftragter des Europarates. Foto: picture alliance/dpa | Gregor Fischer
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