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„Trauerwache Deutschland“: Neue Initiative gegen Migrantengewalt: „Den Opfern eine Stimme“

„Trauerwache Deutschland“: Neue Initiative gegen Migrantengewalt: „Den Opfern eine Stimme“

„Trauerwache Deutschland“: Neue Initiative gegen Migrantengewalt: „Den Opfern eine Stimme“

Michael Kyrath im JF-Interview: Große Kundgebung gegen Migrantengewalt am Samstag in Dresden. Foto: JF
Michael Kyrath im JF-Interview: Große Kundgebung gegen Migrantengewalt am Samstag in Dresden. Foto: JF
Michael Kyrath im JF-Interview: Große Kundgebung gegen Migrantengewalt am Samstag in Dresden. Foto: JF
„Trauerwache Deutschland“
 

Neue Initiative gegen Migrantengewalt: „Den Opfern eine Stimme“

Am Samstag soll Dresden die größte Kundgebung gegen Migrantengewalt erleben. Dafür wirbt die neue Initiative „Trauerwache Deutschland“, die erstmals bundesweit Hinterbliebene vereint. Der bekannte Opfer-Vater Michael Kyrath ist einer der Organisatoren. JF-TV hat mit ihm gesprochen.
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Wut und Trauer in Dresden: nun brechen die Opfer der Migrantengewalt ihr Schweigen: Erstmals haben sie sich bundesweit in der Initiative „Trauerwache Deutschland“ zusammengeschlossen und gehen am morgigen Samstag in der sächsischen Landeshauptstadt auf die Straße.

Michael Kyrath ist einer der drei Initiatoren. Seine Tochter Ann-Marie (17) wurde 2023 bei Brokstedt von einem Asylbewerber ermordet. Kyrath berichtet exklusiv, was hinter der Trauerwache steckt und wie groß die Enttäuschung der Hinterbliebenen über die Politik ist.

Die Veranstalter hoffen auf Tausende, die die neue „Trauerwache Deutschland“ unterstützen und am morgigen Samstag ab 14 Uhr auf den Neumarkt vor der Dresdener Frauenkirche kommen, um die Hinterbliebenen der Opfer in ihrem Leid und Protest zu unterstützen. (Kundgebung und anschließender Trauermarsch – offizielles Ende 19 Uhr)

Die JUNGE FREIHEIT hat mit Michael Kyrath gesprochen. Das gesamte Interview finden Sie hier:

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