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Digitale Vorratsdatenspeicherung: Die Bundesregierung will den gläsernen Untertan

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Vertreter der Bundesregierung: Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU): Bundesregierung will Bürger durchleuchten.
Vertreter der Bundesregierung: Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU): Bundesregierung will Bürger durchleuchten.
Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU): Bundesregierung will Bürger durchleuchten. Foto: picture alliance/dpa | Markus Lenhardt
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Die Bundesregierung will den gläsernen Untertan

Die Gesetzesvorlage zur Vorratsdatenspeicherung verrät, was der Bundesregierung wirklich wichtig ist. Der Bürger wird zum Ausspähobjekt degradiert, der zu schweigen hat. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

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Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU): Bundesregierung will Bürger durchleuchten. Foto: picture alliance/dpa | Markus Lenhardt
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