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Kluft der Geschlechter: Sie wählt links, er wählt rechts

Kluft der Geschlechter: Sie wählt links, er wählt rechts

Kluft der Geschlechter: Sie wählt links, er wählt rechts

Ein feministischer Protest in Berlin: Frauen rücken immer stärker nach links. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
Ein feministischer Protest in Berlin: Frauen rücken immer stärker nach links. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
Ein feministischer Protest in Berlin: Frauen rücken immer stärker nach links. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
JF-Plus Icon Premium Kluft der Geschlechter
 

Sie wählt links, er wählt rechts

Frauen rücken politisch nach links, Männer werden konservativer – und auf dem Partnermarkt wird daraus ein handfestes Problem. Die wachsende Geschlechterkluft trifft auf sinkende Heirats-, Sex- und Geburtenraten.

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Ein feministischer Protest in Berlin: Frauen rücken immer stärker nach links. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
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