Sterilisationspropaganda ohne Widerspruch

Das ZDF und weitere ÖRR-Sender berichten unkritisch und feministisch geframet über Sterilisation. Foto: ZDF / Screenshot

Für ARD und Konsorten ist die Sterilisation junger Frauen ein Schritt gegen das Patriarchat und die Unterdrückung der Frau. Entsprechend unkritisch gehen sie das Thema an, bis es wie ein Werbeblock für Kinderlosigkeit wirkt.