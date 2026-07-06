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Werben für Kinderlosigkeit: Sterilisationspropaganda ohne Widerspruch

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Das ZDF und weitere ÖRR-Sender berichten unkritisch und feministisch geframet über Sterilisation.
Das ZDF und weitere ÖRR-Sender berichten unkritisch und feministisch geframet über Sterilisation.
Das ZDF und weitere ÖRR-Sender berichten unkritisch und feministisch geframet über Sterilisation. Foto: ZDF / Screenshot
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Sterilisationspropaganda ohne Widerspruch

Für ARD und Konsorten ist die Sterilisation junger Frauen ein Schritt gegen das Patriarchat und die Unterdrückung der Frau. Entsprechend unkritisch gehen sie das Thema an, bis es wie ein Werbeblock für Kinderlosigkeit wirkt.

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Das ZDF und weitere ÖRR-Sender berichten unkritisch und feministisch geframet über Sterilisation. Foto: ZDF / Screenshot
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