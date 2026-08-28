Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Bundeskongress in Magdeburg: Bei der Generation Deutschland zeichnet sich gelebte Harmonie ab

Bundeskongress in Magdeburg: Bei der Generation Deutschland zeichnet sich gelebte Harmonie ab

Bundeskongress in Magdeburg: Bei der Generation Deutschland zeichnet sich gelebte Harmonie ab

Der Vorstand der Generation Deutschland beim Gründungsparteitag in Gießen: In Magdeburg zeichnet sich gelebte Harmonie ab. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Martin Meissner
Der Vorstand der Generation Deutschland beim Gründungsparteitag in Gießen: In Magdeburg zeichnet sich gelebte Harmonie ab. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Martin Meissner
Der Vorstand der Generation Deutschland beim Gründungsparteitag in Gießen: Diesmal dürfte es friedlicher zugehen. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Martin Meissner
JF-Plus Icon Premium Bundeskongress in Magdeburg
 

Bei der Generation Deutschland zeichnet sich gelebte Harmonie ab

Neun Monate nach ihrer turbulenten Gründung zieht die AfD-Jugend Generation Deutschland in Magdeburg Bilanz. Sie sollte professioneller und disziplinierter werden als die Junge Alternative – doch nicht alle erkennen einen wirklichen Neuanfang.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der Vorstand der Generation Deutschland beim Gründungsparteitag in Gießen: Diesmal dürfte es friedlicher zugehen. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Martin Meissner
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles