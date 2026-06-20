Frauen attackiert: Afghane lässt sich von Gefährderansprache nicht stoppen

Anzeige

MAGDEBURG. Ein 20jähriger Afghane hat in Magdeburg zwei Frauen auf offener Straße angegriffen und verletzt. Die beiden Opfer im Alter von 26 und 21 Jahren mussten im Krankenhaus behandelt werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand griff der Mann zunächst eine 26jährige Frau an. Er soll sie mehrfach geschlagen und gewürgt haben.

Zeugen schritten ein und konnten weitere Angriffe verhindern. Die zu Hilfe gerufene Polizei führte dann gegenüber dem Tatverdächtigen eine sogenannte Gefährderansprache durch.

Afghane wurde in Gewahrsam genommen

Doch wenig später attackierte der Mann eine weitere Frau und verletzte auch diese so schwer, dass sie ins gebracht Krankenhaus musste. Die 21jährige soll er mehrfach geschlagen und getreten haben. Auch in diesem Fall griffen Zeugen ein. Sie konnten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, die es diesmal nicht bei einer Ansprache beließen.

Die Staatsanwaltschaft Magdeburg stellte diesmal Haftantrag. Der zuständige Richter am Amtsgericht Magdeburg erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der Afghane wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (rr)