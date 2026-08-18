Darum verfängt linke Propaganda bei Frauen besonders gut

Linken-Chefin Heidi Reichinnek und ihre Partei sind bei Frauen derzeit hoch im Kurs. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen / JF-Montage

Die Linkspartei jubelt derzeit über besonders viele Frauen als Neumitglieder. Das hat seine Gründe. Sie liegen in den Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Doch es gibt ein Rezept dagegen, daß die linke Propaganda Erfolg hat. Ein Kommentar von Laila Mirzo.