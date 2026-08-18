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Weiblicher Aufschwung bei SED-Nachfolgern: Darum verfängt linke Propaganda bei Frauen besonders gut

Weiblicher Aufschwung bei SED-Nachfolgern: Darum verfängt linke Propaganda bei Frauen besonders gut

Weiblicher Aufschwung bei SED-Nachfolgern: Darum verfängt linke Propaganda bei Frauen besonders gut

Linken-Chefin Heidi Reichinnek und ihre Partei sind bei Frauen derzeit hoch im Kurs.
Linken-Chefin Heidi Reichinnek und ihre Partei sind bei Frauen derzeit hoch im Kurs.
Linken-Chefin Heidi Reichinnek und ihre Partei sind bei Frauen derzeit hoch im Kurs. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen / JF-Montage
JF-Plus Icon Premium Weiblicher Aufschwung bei SED-Nachfolgern
 

Darum verfängt linke Propaganda bei Frauen besonders gut

Die Linkspartei jubelt derzeit über besonders viele Frauen als Neumitglieder. Das hat seine Gründe. Sie liegen in den Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Doch es gibt ein Rezept dagegen, daß die linke Propaganda Erfolg hat. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

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Linken-Chefin Heidi Reichinnek und ihre Partei sind bei Frauen derzeit hoch im Kurs. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen / JF-Montage
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