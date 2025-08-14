Wim Wenders ist der Dünger eines dünnen Kulturlandes

Wim Wenders bei einer Filmpremiere in Frankreich: Kaum einer hat das deutsche Kino so sehr geprägt. Foto: IMAGO / Panoramic by PsnewZ

Der Jahrhundert-Regisseur Wim Wenders wird heute 80. Sein Einfluß ist nicht zu überschätzen, kaum jemand hat das deutsche Kino so sehr geprägt wie der Rheinländer. Eine Würdigung von Dietmar Mehrens.