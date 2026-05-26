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Haltung gegen Polarisierung: Cannes feiert Regisseure nicht nur für ihre Filme

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Regisseur Pawel Pawlikowski (M.) lässt sich in Cannes für seinen Film "Vaterland" feiern.
Regisseur Pawel Pawlikowski (M.) lässt sich in Cannes für seinen Film "Vaterland" feiern.
Regisseur Pawel Pawlikowski (M.) lässt sich in Cannes für seinen Film „Vaterland“ feiern. Foto: picture alliance / SIPA | David NIVIERE
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Cannes feiert Regisseure nicht nur für ihre Filme

Krieg und Spaltung waren die großen Gewinner bei den 79. Filmfestspielen von Cannes. Jubeln durften auch deutsche Wettbewerbsteilnehmer. Hoch gehandelte Meisterregisseure gingen dagegen leer aus. Und die Goldene Palme einstecken durfte ein alter Bekannter.

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Regisseur Pawel Pawlikowski (M.) lässt sich in Cannes für seinen Film „Vaterland“ feiern. Foto: picture alliance / SIPA | David NIVIERE
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