Monet, Cézanne, Matisse – Eine kunsthistorische Entdeckungsreise

Der Düsseldorfer Kunstpalast präsentiert Bilder von Monet, Cézanne und Matisse aus der Scharf-Collection. Das ist faszinierend, sinnlich, betörend und lehrreich. Denn anhand der Bilder lässt sich auch nachvollziehen, dass die Malerei der Moderne weniger mit der Tradition brach, als dass sie sie weiter entwickelte.