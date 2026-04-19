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Kunstausstellung: Monet, Cézanne, Matisse – Eine kunsthistorische Entdeckungsreise

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Malerei ansehen: Ein Mann steht im Museum vor dem Gemälde„Waterloo Bridge“ von Claude Monet (Archivbild).
Malerei ansehen: Ein Mann steht im Museum vor dem Gemälde„Waterloo Bridge“ von Claude Monet (Archivbild).
Eine Person betrachtet das Gemälde „Waterloo Bridge“ von Claude Monet (Archivbild). Foto: picture alliance/KEYSTONE | ANTHONY ANEX
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Monet, Cézanne, Matisse – Eine kunsthistorische Entdeckungsreise

Der Düsseldorfer Kunstpalast präsentiert Bilder von Monet, Cézanne und Matisse aus der Scharf-Collection. Das ist faszinierend, sinnlich, betörend und lehrreich. Denn anhand der Bilder lässt sich auch nachvollziehen, dass die Malerei der Moderne weniger mit der Tradition brach, als dass sie sie weiter entwickelte.

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Eine Person betrachtet das Gemälde „Waterloo Bridge“ von Claude Monet (Archivbild). Foto: picture alliance/KEYSTONE | ANTHONY ANEX
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