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Weißmanns Notizen: GegenAufklärung

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buchstabe;schreibmaschine;typenhebel;mechanismus;Bildverwendung nur mit Urhebervermerk: Addictive Stock/Shotshop/picture alliance. Keine Exlusivverkäufe möglich. Die Gegenaufklärung läuft
buchstabe;schreibmaschine;typenhebel;mechanismus;Bildverwendung nur mit Urhebervermerk: Addictive Stock/Shotshop/picture alliance. Keine Exlusivverkäufe möglich. Die Gegenaufklärung läuft
Schreibmaschine: Die GegenAufklärung von Karlheinz Weißmann Foto: picture alliance / Shotshop | Addictive Stock / JF Montage
JF-Plus Icon Premium Weißmanns Notizen
 

GegenAufklärung

Welche Rolle Mao für die 68er wirklich gespielt hat, warum Tschechen so aggressiv auf den Sudetentag reagieren und woher die Liebe linker Lehrer zum sexualisierten Unterricht kommt: Die GegenAufklärung von Karlheinz Weißmann.

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Schreibmaschine: Die GegenAufklärung von Karlheinz Weißmann Foto: picture alliance / Shotshop | Addictive Stock / JF Montage
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