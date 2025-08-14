„Ich habe erlebt, was es bedeutet, eingesperrt zu sein“

Die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke hält eine Rede bei einer Kranzniederlegung: Die Mauer zerstörte Familien und forderte Todesopfer. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Am 13. August 1961 wird in Berlin die Mauer gebaut. Sie soll fast 30 Jahre lang halten und hunderte Todesopfer fordern. Die JUNGE FREIHEIT hat mit Zeitzeugen gesprochen und mit Menschen, die ihr Leben riskierten.