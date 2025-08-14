Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: AfD wehrt sich gegen Entwappnung durch Stadt Dortmund

JF-Exklusiv: AfD wehrt sich gegen Entwappnung durch Stadt Dortmund

JF-Exklusiv: AfD wehrt sich gegen Entwappnung durch Stadt Dortmund

Basecap mit Wappen der Stadt Dortmund. Foto: imago/ecomedia/robert fishman
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

AfD wehrt sich gegen Entwappnung durch Stadt Dortmund

Dortmund will der AfD verbieten, das Stadtwappen auf Wahlplakate zu drucken und leitet juristische Schritte ein. Doch Recherchen dieser Zeitung zeigen: Anderen Parteien wurde die Nutzung eingeräumt – und auch den „Omas gegen rechts“.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Basecap mit Wappen der Stadt Dortmund. Foto: imago/ecomedia/robert fishman
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement