„Asymmetrische Demobilisierung“: Wie Merz aus Feigheit vor dem Wähler Merkels Strategie übernimmt

Nach langem Streit schwenkt Kanzler Friedrich Merz nun auf die Strategie seiner Vorgängerin Angela Merkel ein. Zum 70. Geburtstag überreichte er ihr 2024 einen Blumenstrauß. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
Kanzler Merz will im Super-Wahljahr keine umstrittenen Themen. Damit beerdigt er auch die letzte Chance für Reformen. Er mutiert zur Merkel 2.0, die sich mit der „asymmetrischen Demobilisierung“ an der Macht hielt. Ob Merz das allerdings auch gelingt, ist sehr fraglich.

