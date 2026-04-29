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Neue Front in der Union: Kanzlerdämmerung? Spahn und Söder mauscheln gegen Merz

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Neue Front in der Union: Kanzlerdämmerung? Spahn und Söder mauscheln gegen Merz

Bedrohliche Lage für Kanzler Friedrich Merz (links): Markus Söder und Jens Spahn (rechts) haben sich gegen ihn zusammengetan.
Bedrohliche Lage für Kanzler Friedrich Merz (links): Markus Söder und Jens Spahn (rechts) haben sich gegen ihn zusammengetan.
Bedrohliche Lage für Kanzler Friedrich Merz (links): Markus Söder und Jens Spahn (rechts) haben sich gegen ihn zusammengetan. Fotos: picture alliance/ Grafik: JF
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Kanzlerdämmerung? Spahn und Söder mauscheln gegen Merz

Neben dem Dauerstreit mit der SPD tut sich nun auch innerhalb der Union ein Riss auf: CSU-Boss Söder hat sich mit Fraktionschef Spahn gegen Kanzler Merz verbündet – um diesen im Fall des Regierungsbruchs zu beerben?

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Bedrohliche Lage für Kanzler Friedrich Merz (links): Markus Söder und Jens Spahn (rechts) haben sich gegen ihn zusammengetan. Fotos: picture alliance/ Grafik: JF
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