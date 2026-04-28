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Unbeliebt und überfordert: Nichtskönner im Kanzleramt

Unbeliebt und überfordert: Nichtskönner im Kanzleramt

Unbeliebt und überfordert: Nichtskönner im Kanzleramt

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verliert weiter an Rückhalt im Volk.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verliert weiter an Rückhalt im Volk.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verliert weiter an Rückhalt im Volk. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
JF-Plus Icon Premium Unbeliebt und überfordert
 

Nichtskönner im Kanzleramt

Was schon wankt, soll man noch schubsen. Das gilt dieser Tage vor allem für Friedrich Merz, den inzwischen unbeliebtesten Politiker Deutschlands. Kein Wunder, dass „Leck Eier, Merz!“ die politische Parole des Jahres wird. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verliert weiter an Rückhalt im Volk. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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