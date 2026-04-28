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Abtreibungszahlen: Wenn ein Wal mehr Mitleid weckt als 106.000 ungeborene Kinder

Abtreibungszahlen: Wenn ein Wal mehr Mitleid weckt als 106.000 ungeborene Kinder

Abtreibungszahlen: Wenn ein Wal mehr Mitleid weckt als 106.000 ungeborene Kinder

Wal „Timmy“ und ein ungeborenes Kind
Wal „Timmy“ und ein ungeborenes Kind
Ein Fötus und Wal „Timmy“: Wer bekommt mehr Aufmerksamkeit? Foto: KI
JF-Plus Icon Premium Abtreibungszahlen
 

Wenn ein Wal mehr Mitleid weckt als 106.000 ungeborene Kinder

Auch 2025 beendeten Ärzte mehr als einhunderttausend Menschenleben vor der Geburt. Interessieren tut das niemanden – es sind ja auch alle mit der Vermenschlichung eines Wals in der Ostsee beschäftigt. Ein Kommentar.

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Ein Fötus und Wal „Timmy“: Wer bekommt mehr Aufmerksamkeit? Foto: KI
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