Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Peinliche Hauptstadt, peinlicher Bürgermeister: Wie Kai Wegner Berlin immer aufs Neue blamiert

Berlins Regierender Bürgermeister redet am vergangenen Mittwoch bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier. Foto: picture alliance / PIC ONE | Günther Dorn
JF-Plus Icon Premium Peinliche Hauptstadt, peinlicher Bürgermeister
 

Wie Kai Wegner Berlin immer aufs Neue blamiert

Straßenbahnverkehr eingestellt, Streusalz-Posse, Tennis-Affäre, Autobahn-Chaos – Kai Wegner bietet Deutschland wöchentlich einen neuen Grund, sich über die Hauptstadt zu kringeln, wenn es nicht so erschütternd wäre.

