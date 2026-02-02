Anzeige
Verkäufe sinken: Die Bierbranche säuft ab

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit einem Bier: Die Branche verzeichnet schwache Absatzzahlen. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt
Die Deutschen kaufen so wenig Bier wie seit 1993 nicht mehr. Auch die Exporte des Getränks ins Ausland sinken deutlich. Alle Zahlen im Überblick.
WIESBADEN. Der Bierkonsum in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. So wurden 2025 insgesamt 7,8 Milliarden Liter verkauft, das sind sechs Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Damit wurde in Deutschland so wenig von dem alkoholischen Getränk verkauft wie seit 1993 nicht mehr.

Auch bei bierhaltigen Mischgetränken sind die Absatzzahlen rückläufig. Von diesen wurden 2025 insgesamt 402 Millionen Liter verkauft, was 5,2 Prozent aller Bierverkäufe in Deutschland ausmacht. Gegenüber 2024 waren das 5,2 Prozent weniger.

Bierexporte ins Ausland sinken ebenfalls

Alkoholfreies Bier und Malzbier, aber auch Biere, die aus nicht-EU-Staaten eingeführt wurden, fallen nicht in die Statistik. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 82,5 Prozent des Bierabsatzes im Inland verkauft. Das waren 6,4 Milliarden Liter und damit 5,8 Prozent weniger als 2024. Auch die Exporte des Getränks sanken – in andere EU-Staaten um 1,3 Prozent, ins nicht-EU-Ausland um 14,2 Prozent.  Seit Jahren sinken Absatz und Konsum von Bier in Deutschland. (st)

