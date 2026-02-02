Die Bierbranche säuft ab

Anzeige

WIESBADEN. Der Bierkonsum in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. So wurden 2025 insgesamt 7,8 Milliarden Liter verkauft, das sind sechs Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Damit wurde in Deutschland so wenig von dem alkoholischen Getränk verkauft wie seit 1993 nicht mehr.

Auch bei bierhaltigen Mischgetränken sind die Absatzzahlen rückläufig. Von diesen wurden 2025 insgesamt 402 Millionen Liter verkauft, was 5,2 Prozent aller Bierverkäufe in Deutschland ausmacht. Gegenüber 2024 waren das 5,2 Prozent weniger.

Bierexporte ins Ausland sinken ebenfalls

Alkoholfreies Bier und Malzbier, aber auch Biere, die aus nicht-EU-Staaten eingeführt wurden, fallen nicht in die Statistik. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 82,5 Prozent des Bierabsatzes im Inland verkauft. Das waren 6,4 Milliarden Liter und damit 5,8 Prozent weniger als 2024. Auch die Exporte des Getränks sanken – in andere EU-Staaten um 1,3 Prozent, ins nicht-EU-Ausland um 14,2 Prozent. Seit Jahren sinken Absatz und Konsum von Bier in Deutschland. (st)