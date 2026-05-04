Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Mehrere hunderttausend Euro Steuergeld: Zigeunerverein stellt Journalisten an den Pranger

Mehrere hunderttausend Euro Steuergeld: Zigeunerverein stellt Journalisten an den Pranger

Mehrere hunderttausend Euro Steuergeld: Zigeunerverein stellt Journalisten an den Pranger

Man sieht den Screenshot eines Artikels über ein Zigeunerwohnheim, daneben das Logo von Amero Foro
Man sieht den Screenshot eines Artikels über ein Zigeunerwohnheim, daneben das Logo von Amero Foro
Berichterstattung über das Roma-Wohnheim, Logo von Amero Foro. Foto: Screenshot / Montage: JF
JF-Plus Icon Premium Mehrere hunderttausend Euro Steuergeld
 

Zigeunerverein stellt Journalisten an den Pranger

Bloß keine kritische Berichterstattung über den Chaos-Kiez: Der mit Steuergeldern finanzierte Verband Amaro Foro beklagt, dass Journalisten über Probleme zwischen Zigeunern und Anwohnern berichten – und geißelt das öffentlich.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Berichterstattung über das Roma-Wohnheim, Logo von Amero Foro. Foto: Screenshot / Montage: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles