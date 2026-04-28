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Wäherwille ausgehebelt: „Unsere Demokratie“ oder die Diktatur der abgewählten Parlamente

Wäherwille ausgehebelt: „Unsere Demokratie“ oder die Diktatur der abgewählten Parlamente

Wäherwille ausgehebelt: „Unsere Demokratie“ oder die Diktatur der abgewählten Parlamente

Abgewählte Parlamente als neuer Hit „unserer Demokratie“: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte) mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, links) und Vizekanzler Lars Klingbeil.
Abgewählte Parlamente als neuer Hit „unserer Demokratie“: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte) mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, links) und Vizekanzler Lars Klingbeil.
Abgewählte Parlamente als neuer Hit „unserer Demokratie“: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte) mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, links) und Vizekanzler Lars Klingbeil. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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„Unsere Demokratie“ oder die Diktatur der abgewählten Parlamente

Union, SPD und Grüne stellen mit abgewählten Parlamenten Wahlergebnisse auf den Kopf. Nach dem Bundestag ändert nun Rheinland-Pfalz so die Verfassung. Ziel: Die erstarkte AfD entrechten. In Sachsen-Anhalt könnten die Wahlverlierer das auf die Spitze treiben.

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Abgewählte Parlamente als neuer Hit „unserer Demokratie“: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte) mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, links) und Vizekanzler Lars Klingbeil. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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