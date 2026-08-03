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Regierungschef am Ende: Kanzlersturz: So soll die Operation „Merz-Infarkt“ ablaufen

Regierungschef am Ende: Kanzlersturz: So soll die Operation „Merz-Infarkt“ ablaufen

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In der CDU will man Friedrich Merz als Kanzler loswerden. Doch wie?
In der CDU will man Friedrich Merz als Kanzler loswerden. Doch wie?
In der CDU will man Friedrich Merz als Kanzler loswerden. Doch wie? Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
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Kanzlersturz: So soll die Operation „Merz-Infarkt“ ablaufen

Die CDU heizt die Spekulation um den Kanzlersturz weiter an. Denn das Negativimage von Merz gilt als unumkehrbar. Alles läuft auf einen Nachfolger zu. Doch das würde zwar Probleme lösen, aber auch weitere schaffen. Ein Hintergrundbericht.

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In der CDU will man Friedrich Merz als Kanzler loswerden. Doch wie? Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
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