Kanzlersturz: So soll die Operation „Merz-Infarkt“ ablaufen

In der CDU will man Friedrich Merz als Kanzler loswerden. Doch wie? Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Die CDU heizt die Spekulation um den Kanzlersturz weiter an. Denn das Negativimage von Merz gilt als unumkehrbar. Alles läuft auf einen Nachfolger zu. Doch das würde zwar Probleme lösen, aber auch weitere schaffen. Ein Hintergrundbericht.