Bas und die SPD starten den Generalangriff auf Merz und die Union

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BERLIN. In einer für die Bundesregierung entscheidenden Woche rasen Union und SPD wie zwei Züge ungebremst aufeinander zu. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) wird seinen Haushaltsentwurf für 2027 vorlegen, und das schwarz-rote Kabinett will die Gesundheitsreform von Ministerin Nina Warken (CDU) beschließen. So lautet der Zeitplan, den Kanzler Friedrich Merz (CDU) gestern vorstellte.

Im Vorfeld hat die SPD Maximalforderungen erhoben, die die Union vom Tisch zu bekommen versucht. Merz lehnte gestern eine weitere Neuverschuldung ab, die der sozialdemokratische Fraktionschef Matthias Miersch verlangt hatte. Er sagte: „Ich verstehe diese Debatte nicht.“ Denn die Regierung habe bereits „in sehr großem Umfang Schulden aufgenommen“. Das sei in einem Ausmaß geschehen, „das wir so noch nie gehabt haben. Das ist aus meiner Sicht schon hart an der Grenze dessen, was akzeptabel ist“.

Klingbeils Etat für das nächste Jahr wird dem Vernehmen nach eine Deckungslücke von 20 Milliarden Euro aufweisen. Merz‘ Äußerungen sollen die Sozialdemokraten zum Kochen gebracht haben. Bis jetzt weiß niemand, woher das Geld kommen soll, das dem SPD-Vorsitzenden Klingbeil fehlt. Für dessen Partei kommen nur Schulden und Steuererhöhungen in Frage. Sparen gilt als Tabu.

Bas: „Ja, ich blockiere“

Derweil hat Klingbeils Co-Chefin Bärbel Bas die Zügel gegenüber der Union noch schärfer angezogen und diese weiter in die Defensive gedrängt. Auf einer Fraktions-Klausurtagung der Landesgruppen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen/Bremen betonte die Arbeitsministerin unter Bezug auf geplante Reformen der Bundesregierung und den Blockade-Vorwurf des Kanzlers an die Sozialdemokraten: „Ja, ich blockiere, wenn es darum geht, Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzubauen.“ Heißt: Geht es nicht nach den Vorstellungen der SPD, wird es auch keine Reform geben.

Unter dem starken Beifall ihrer NRW- und Niedersachsen-Genossen sagte sie: „Reform um der Reform willen ist für mich keine Reform. Sie muss am Ende auch was geben.“ Sie sei bereit zu intervenieren, wenn es nach ihrer Sicht in die falsche Richtung gehe.

Gleichzeitig griff sie erneut Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) an und forderte von der Kabinettskollegin einen 20-Jahresplan für die Wirtschaft: „Was fehlt in dieser Bundesregierung, das ist ein Plan. Wo wollen wir in 20, 30 Jahren sein, welche Branche müssen wir jetzt stärken?“ Die Antwort lieferte sie gleich mit: „Dafür braucht es einen guten Plan.“ Den müsse Reiche vorlegen. Allerdings hat die Union bisher eine sozialistische Planwirtschaft immer abgelehnt.

SPD nennt CDU-Steuerkonzept „Nebelkerze“

Die Abgeordneten aus NRW und Niedersachsen/Bremen, die gut die Hälfte der SPD-Fraktion stellen, präsentierten zudem einen siebenseitigen Forderungskatalog. Darin heißt es mit Blick auf die anstehende Gesundheitsreform, man werde „steigende Beiträge oder Leistungskürzungen“ ablehnen.

Vielmehr seien „Bezieher hoher und höchster Einkommen“ fällig, „ihren Beitrag zu leisten, das schließt für uns insbesondere sehr große Vermögen ein“. Nicht nur die Beiträge sollen nach dem Wunsch der Sozialdemokraten für diese Menschen steigen, sie wollen zur Finanzierung jetzt auch ersparte Vermögen heranziehen.



Das Steuerkonzept der Union bezeichnen die Genossen als „Nebelkerze, weil hohe Einkommen viel stärker begünstigt werden als mittlere“. Das könne nicht funktionieren und sei schlecht für den Zusammenhalt im Land. „Wer sehr viel verdient oder ein sehr großes Vermögen hat, muss mehr beitragen, damit wir wichtige Zukunftsinvestitionen zum Wohle aller tätigen können.“

Schon jetzt scheint klar, dass für Vorstellungen der Union in der sogenannten „Woche der Entscheidungen“ kaum Platz sein wird. CDU und CSU werden vor allem damit beschäftigt sein, die sozialistischen Forderungen des Koalitionspartners wenigstens ein wenig abzufedern. (fh)