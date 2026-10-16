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Der neue Roadster: Musk präsentiert Tesla, mit dem Rausch über die Brandmauer fliegen kann

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Die Präsentation des neuen Teslas könnte das Dienstwagenproblem von Tobias Rausch (AfD) lösen. Foto: picture alliance/dpa/dpa pool | Jan Woitas / Tesla
Die Präsentation des neuen Teslas könnte das Dienstwagenproblem von Tobias Rausch (AfD) lösen. Foto: picture alliance/dpa/dpa pool | Jan Woitas / Tesla
Die Präsentation des neuen Teslas könnte das Dienstwagenproblem von Tobias Rausch (AfD) lösen. Foto: picture alliance/dpa/dpa pool | Jan Woitas / Tesla
JF-Plus Icon Premium Der neue Roadster
 

Musk präsentiert Tesla, mit dem Rausch über die Brandmauer fliegen kann

BMW will dem AfD-Landtagspräsidenten Tobias Rausch keinen Dienstwagen mehr anbieten. Ausgerechnet jetzt führt Elon Musk in Texas vor, was ein Auto heutzutage alles kann. Und in Europa kommt die Ente zurück. Ein Kommentar.

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Die Präsentation des neuen Teslas könnte das Dienstwagenproblem von Tobias Rausch (AfD) lösen. Foto: picture alliance/dpa/dpa pool | Jan Woitas / Tesla
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