Musk präsentiert Tesla, mit dem Rausch über die Brandmauer fliegen kann

Die Präsentation des neuen Teslas könnte das Dienstwagenproblem von Tobias Rausch (AfD) lösen. Foto: picture alliance/dpa/dpa pool | Jan Woitas / Tesla

BMW will dem AfD-Landtagspräsidenten Tobias Rausch keinen Dienstwagen mehr anbieten. Ausgerechnet jetzt führt Elon Musk in Texas vor, was ein Auto heutzutage alles kann. Und in Europa kommt die Ente zurück. Ein Kommentar.