Caritas-Chefin wünscht sich Zusammenarbeit von CDU und Linkspartei

Anzeige

BERLIN. Die Präsidentin des katholischen Deutschen Caritasverbands, Eva Maria Welskop-Deffaa, hat sich für eine Zusammenarbeit zwischen der CDU und der Linkspartei ausgesprochen. „Ich halte den Unvereinbarkeitsbeschluss in seiner jetzigen Form für falsch“, sagte sie in einem Interview mit der Zeitschrift „Christ in der Gegenwart“. Gleichwohl solle die CDU an der Brandmauer zur AfD festhalten. Diese sei in Teilen „gesichert rechtsextrem“ und schüre den „gesellschaftlichen Unfrieden“. Dagegen halte Welskop-Deffaa die Linkspartei nicht für linksextrem und verfassungsfeindlich, obgleich manche ihrer Überzeugungen aus ihrer Sicht „unklug“ seien.

Lobende Worte fand die Caritas-Chefin für die Linken-Spitzenkandidatin in Berlin, Elif Eralp. Diese habe sich „vernehmlich gegen Diskriminierung eingesetzt und Netzwerke gegen Rassismus gegründet“. Zudem beklagte sie die „ständige Verhetzung von Migrantinnen und Migranten durch die Rechtspopulisten und deren Vorliebe, sich über Geschlechtergleichstellung lächerlich zu machen“. Angesichts dessen hätte sie es nicht mehr für möglich gehalten, dass eine Frau wie Eralp eine Landtagswahl gewinnen könne.

Der CDU, deren Mitglied sie ist, riet sie hingegen, sich nicht den Positionen der AfD anzunähern. „Manche hoffen, in einer gewissen AfD-light-Version Menschen zurückzugewinnen. Doch das funktioniert nicht, so macht man die AfD eher zusätzlich stark.“ Wer die Inhalte der AfD imitiere, schüre weitere „Vorurteile und Ressentiments“.

Ex-Bundestagspräsident wirbt für die Brandmauer

Unterdessen verteidigte der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) den Unvereinbarkeitsbeschluss. „Denn die AfD ist immer radikaler geworden, und auf der anderen Seite, bei der Linken, verdichtet sich ausgerechnet in der Hauptstadt Berlin der Eindruck, dass eine Aufgabe des Beschlusses genauso wenig überzeugend wäre“, sagte er in einem Interview mit der Zeit.

Demnach würde die Aufgabe der Abgrenzung die „innere Konsistenz der Union“ gefährden. „Was geschieht, wenn die CDU einen Grundsatz aufgibt, den sie in der Sache für erforderlich hält, aber um der Mehrheitsfähigkeit willen nicht mehr einhalten will? Dann stünde das Überleben der Union infrage.“ Gleichwohl stelle es keine Zusammenarbeit dar, Anträge mit Stimmen der AfD oder der Linkspartei durchzubringen. „Sonst würde man Linke oder Rechte zum Schiedsrichter der Zulässigkeit eigener Initiativen machen.“

Seit Jahren agitiert die Caritas gegen die AfD

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich Welskop-Deffaa gegen ein solches Vorgehen mit der AfD ausgesprochen (JF berichtete). Als Beispiel nannte sie die Forderung nach einem verpflichtenden Dienstjahr, für die eine Grundgesetzänderung nötig sei. „Die wäre vorläufig nur mit den Stimmen der AfD zu bekommen, da die Linksfraktion Wehr- und Dienstpflicht ablehnt. Einen solchen Schulterschluss kann sich niemand ernsthaft wünschen.“

Die Caritas ist der größte katholische Wohlfahrtsverband Deutschlands. Bundesweit arbeiten über 740.000 hauptamtliche Beschäftigte für deren Krankenhäuser und andere Einrichtungen. Seit Jahren positioniert sich der Verband gegen die AfD. Zuletzt hatte ein Caritas-Kindergarten einer Erzieherin gekündigt, weil diese für die Partei bei der Kommunalwahl in Salzgitter kandidiert hatte. Im Februar hatte ein oberfränkisches Pflegeheim zudem einem Mitarbeiter gekündigt, weil er sich kritisch zum Islam geäußert hatte (JF berichtete).

Zwar gibt es keinen expliziten Unvereinbarkeitsbeschluss zwischen der Caritas und der AfD. Allerdings beruft sich die Organisation unter anderem auf einen Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz vom Januar vergangenen Jahres. Darin heißt es wörtlich: „Rechtsextreme Parteien und solche, die am Rande dieser Ideologie wuchern, können für Christinnen und Christen kein Ort ihrer politischen Betätigung sein und sind auch nicht wählbar.“ (kuk)