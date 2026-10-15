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Neue Lage in Sachsen-Anhalt: Ulrich Siegmund und die überraschende Nebenwirkung des CDU-Wahlboykotts

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Was nun? AfD-Ministerpräsidentenkandidat Ulrich Siegmund am Mittwoch im Landtag von Sachsen-Anhalt.
Was nun? AfD-Ministerpräsidentenkandidat Ulrich Siegmund am Mittwoch im Landtag von Sachsen-Anhalt.
Was nun? AfD-Ministerpräsidentenkandidat Ulrich Siegmund am Mittwoch im Landtag von Sachsen-Anhalt. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen
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Ulrich Siegmund und die überraschende Nebenwirkung des CDU-Wahlboykotts

Dass die CDU die ersten beiden Abstimmungen zur Ministerpräsidentenwahl boykottiert, mag ein Offenbarungseid sein. Aber wenn Siegmund nur einmal antritt, könnte im dritten Wahlgang jemand ganz anders das Rennen machen – und das hat einen Grund.

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