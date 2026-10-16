Linke NGO verlangt Moslem-Gebetsraum an Schule – und verliert vor Gericht

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BERLIN. Das Berliner Diesterweg-Gymnasium darf den Schülern weiter das sichtbare Beten nach islamischem Ritus im Sinne der Schulordnung verbieten. Dies entschied das Berliner Verwaltungsgericht am Donnerstag und wies damit eine Klage der linken NGO „Gesellschaft für Freiheitsrechte“ (GFF) ab, die in dem Gebetsverbot eine Diskriminierung von Muslimen erkennen will.

Laut Urteil der dritten Kammer stellt das öffentliche Gebetsverbot zwar tatsächlich eine Benachteiligung islamischer Schüler dar. Allerdings ist aus Sicht der Richter die Regelung gerechtfertigt, weil dem offenbar bereits in Mitleidenschaft gezogenen Schulfrieden ein höheres Gewicht zukomme als dem Eingriff in die Religionsfreiheit.

Islamische Schüler sorgen seit langem für Probleme

Eine „demonstrative Ausübung religiöser Riten“, der zufolge die körperliche Abfolge sichtbar und fünfmal täglich zu festen Zeiten zu verrichten sei, ist nicht gestattet, weil der staatliche Bildungsauftrag einen ordnungsgemäßen Unterricht mit Konfliktfreiheit und -bewältigung voraussetze, heißt es. Für andere Religionen gibt es laut GFF keine vergleichbaren Vorschriften. Schulleiter Volker Lehmann hatte dem widersprochen. Das Verbot gelte für alle Religionen und nur für zur Schau gestellte Riten. Er berichtete von Missionierungsversuchen und Anpassungsdruck an dem Gymnasium mit Schülern aus 47 Nationen.

An der Schule im Berliner Bezirk Mitte bestehen seit langer Zeit ernsthafte Konflikte durch radikalisierte Moslems. Bereits vor mehr als 15 Jahren seien Schüler massiv unter Druck geraten, sich gegen ihren Willen an islamischen Gebeten zu beteiligen. Dabei sei versucht worden, Mitschülern bestimmte religiöse Verhaltensweisen aufzuzwingen. Es habe Konvertierungsversuche gegeben, Schülerinnen seien beschimpft worden, weil sie kein Kopftuch trugen.

Nach wie vor sei durch das aggressive Verhalten muslimischer Schüler der Schulfrieden konkret gefährdet. Mit dem Gebet werde das Risiko einer Störung weiter erhöht. Ein milderes Mittel als das Verbot ist aus Sicht der Schule nicht erkennbar. Einen Gebetsraum, wie es ihn früher schon einmal gegeben hatte, könne die Schule nicht zur Verfügung stellen – weder Räume noch Aufsichtspersonal stünden bereit. Zudem berge ein solcher Raum die Gefahr, dass die Konflikte sich dorthin verlagerten, argumentierte die Schule.

Gesellschaft für Freiheitsrechte fordert Gebetsraum

In einer Einzelfallentscheidung über einen muslimischen Schüler des Gymnasiums hatte das Bundesverwaltungsgericht bereits ein Gebetsverbot des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg bestätigt, wodurch auch der Gebetsraum abgeschafft worden war.

Die GFF, die durch ihr sogenanntes verbotsempfehlendes „Gutachten“ gegen die AfD bekannt geworden war, sieht in der Schulordnung einen Verstoß gegen das Berliner Antidiskriminierungsgesetz, weil sich islamische Schüler zum Beten in Büschen, hinter Müllcontainern und in Toilettenräumen verstecken würden. Zudem seien sie Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ausgesetzt oder würden schlechter benotet werden. Die GFF forderte daher erneut die Bereitstellung eines islamischen Gebetsraums.

Gegen das Urteil kann noch ein Antrag auf Berufung eingereicht werden, über die das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entscheiden würde. (rsz)